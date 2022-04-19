Yunanistan’ın Oruç Reis korkusu! Türkiye’nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar

2026'DA GELECEK

Bunun yanı sıra Yunanistan'ın 3 ya da 4 tane korvet tipi savaş gemisi siparişi için Fransa, İngiltere ve İtalya'dan yapılan teklifleri incelediği de bilinenler araısnda. Fransa'dan ise aldığı 3 milyar euroluk 3 tane 'Belharra' tipi fırkateynleri 2026'da teslim alacak.