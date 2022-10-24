Yunanistan’ın ’Osmanlı’ hazımsızlığı: Büyük bir saygısızlık!

"MEZARLIK VE TÜRBELER PLANLI ŞEKİLDE TAHRİP EDİLİYOR"

Konuk, 1912'den bu yana tarihi mezarlığa İslami defin işlemi yapılmadığını belirterek, tarihi mezarlık ve türbelerin planı şekilde tahrip edildiğini ifade etti. Konuk şöyle devam etti:

"Tarihi mezar taşlarının çalınması söz konusu. Ayrıca Ada'da yaşayan Yunanlar mezarlığa sürekli kedi-köpek maması döküyor. Mezarlık içinde çok fazla kedi-köpek sirkülasyonu var. Bu mezar taşlarına 1912'den beri ziyarete gelen Türklerin ufak tefek onarımları dışında bakım da yapılmıyor. Kedi-köpek maması dökerek hem mezarlık tahrip ediliyor hem de hayvanlar oraya pisledikleri için bir çeşit aşağılama da söz konusu."

Tarihi mezarlıkta 250 mezar taşı ve 6 türbe olduğunu anlatan Konuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 250 mezar taşı arasında tekkede görev yapmış din adamları, Kanuni Sultan Süleyman'ın bayraktarı, Mevleviler, alimler ve Rodos'un ileri gelen Türklerine ait mezar taşları var. Türbelere 110 yıldır bakım olmadığı için oldukça kötü durumdalar. Osmanlı tarihinde son derece önemli şahsiyetlerin türbeleri bunlar. Bu türbelerin sistematik şekilde yok edilme projesi yerel halk tarafından uygulanıyor. Türbelerden biri açık planlı, dört ayak üzerine kurulu Hasan Paşa ve eşi Ayşe Hanım'a ait türbeydi. Türbe 6 sene önceki sağanak yağışta yıkıldı."

Konuk, tarihi mezarlıktaki mezar taşlarının Osmanlı mezar taşı sanatının özgün örneklerini barındırdığına dikkati çekerek, "Çok değişik semboller barındıran ve Osmanlı-Türk plastik sanatları açısından çok önemli mezar taşları var. Mesela idam edildikten sonra defnedilen kişiye ait mezar taşının tam boyun kısmına idam sehpası konulmuş. Üzerinde bir kanca ve halat var. Mesela bu sembolü ben başka hiçbir mezar taşında görmedim." dedi.