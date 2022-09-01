Zelenski için şoke eden iddia! İtalyan basını duyurdu!

İtalyan gazetesine göre bu kiralamanın arkasında ise şoke eden bir detay var: Zelenski'nin villayı Ruslara kiralamış olması.

Toskana'daki evini ağustosta bir aylığına Londra'da yaşayan bir Rus çifte kiraladığı söylenen Zelenski'nin bir aylık kira bedeli olarak da 50 bin dolar aldığı kaydedildi.