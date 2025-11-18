Zelenskiy yarın Türkiye’ye geliyor: Barışın anahtarı İstanbul! ‘Müzakereleri yeniden canlandıracağız’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın Türkiye'ye gideceğini bildirdi.

Zelenskiy ziyaret hakkında, "Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

