Zelenskiy’den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!

Ne var ki, Türk halkının anlaşmaya uyarak mülklerini Yunanlara vermesi sonucu Filiki Eterya örgütünün üyeleri anlaşmaya ihanet etti ve Türkleri katletmeye başladı. Türklerin katledildiği korkunç olaylarda kadınlar, çocuklar ve bebekler de hedef alındı.

23 Eylül 1821'de Yunan güçlerinin eline geçen Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe şehrinde de Türk katliamları yaşandı. Şehirdeki 20 bin Türk ve binlerce Arnavut kökenli Müslüman, vahşice katledildi.

Mora Yarımadası'nda, Filiki Eterya örgütü ve Yunan güçlerinin katliamlarından önce 80 bin Türk yaşıyordu. Katliamların ardından 40 bin kadar Türk'ün hayatını kaybettiği biliniyor.