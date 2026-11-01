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  • Zelenskiy’den Rus lidere mesaj: Türkiye’de Putin’le görüşmeye hazırım! Başkan Erdoğan’ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti

Zelenskiy’den Rus lidere mesaj: Türkiye’de Putin’le görüşmeye hazırım! Başkan Erdoğan’ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafsız ve gerçekçi bir arabulucu olabileceğini belirterek, “Putin’le Türkiye’de görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’den Rus lidere mesaj: Türkiye’de Putin’le görüşmeye hazırım! Başkan Erdoğan’ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de bir araya gelmeye hazır olduklarını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti.

Zelenskiy’den Rus lidere mesaj: Türkiye’de Putin’le görüşmeye hazırım! Başkan Erdoğan’ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti

"LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞME ŞART"

Türkiye'nin tarafsız ve gerçekçi bir ara bulucu olabileceğini vurgulayan Zelenskiy, savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde doğrudan görüşmenin şart olduğunu ifade etti.

Zelenskiy’den Rus lidere mesaj: Türkiye’de Putin’le görüşmeye hazırım! Başkan Erdoğan’ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti

"BAŞKAN ERDOĞAN GERÇEKÇİ BİR ARABULUCU"

Türkiye ile yakın ve iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getiren Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın hem Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini hem de Putin ile doğrudan iletişim kanallarının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin görüşmelerde herhangi bir tarafın yanında yer almadan gerçek bir arabulucu rolü üstlenebileceğini kaydeden Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak bir liderler zirvesini desteklediklerini belirtti.

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Zelenskiy’den Rus lidere mesaj: Türkiye’de Putin’le görüşmeye hazırım! Başkan Erdoğan’ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti

"LİDERLERİN İRADESİYLE ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK"

Daha önce Türkiye'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde teknik ekipler ve heyetler arasında çok sayıda görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatan Zelenskiy, diplomatik sürecin ilerleyebilmesi için liderlerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, toplumların savaşın sona ermesini istediğini belirterek, liderler görüşmesinden somut bir ilerleme çıkmaması halinde diplomasinin başarısızlığına ilişkin soru işaretlerinin artacağını dile getirdi.

Teknik heyetlerin müzakerelerde sonuca ulaşmakta zorlanabileceğini ifade eden Zelenskiy, "Biz liderler olarak irademizi ortaya koyduğumuzda çözemeyeceğimiz bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle karar vericiler olarak görüşmek istiyorum." dedi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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