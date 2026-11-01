Zelenskiy’den Rus lidere mesaj: Türkiye’de Putin’le görüşmeye hazırım! Başkan Erdoğan’ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti

Türkiye'nin tarafsız ve gerçekçi bir ara bulucu olabileceğini vurgulayan Zelenskiy, savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde doğrudan görüşmenin şart olduğunu ifade etti.

"BAŞKAN ERDOĞAN GERÇEKÇİ BİR ARABULUCU"

Türkiye ile yakın ve iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getiren Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın hem Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini hem de Putin ile doğrudan iletişim kanallarının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin görüşmelerde herhangi bir tarafın yanında yer almadan gerçek bir arabulucu rolü üstlenebileceğini kaydeden Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak bir liderler zirvesini desteklediklerini belirtti.