Zelenskiy’den Rus lidere mesaj: Türkiye’de Putin’le görüşmeye hazırım! Başkan Erdoğan’ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafsız ve gerçekçi bir arabulucu olabileceğini belirterek, “Putin’le Türkiye’de görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de bir araya gelmeye hazır olduklarını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti.
"LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞME ŞART"
Türkiye'nin tarafsız ve gerçekçi bir ara bulucu olabileceğini vurgulayan Zelenskiy, savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde doğrudan görüşmenin şart olduğunu ifade etti.
"BAŞKAN ERDOĞAN GERÇEKÇİ BİR ARABULUCU"
Türkiye ile yakın ve iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getiren Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın hem Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini hem de Putin ile doğrudan iletişim kanallarının bulunduğunu söyledi.
Türkiye'nin görüşmelerde herhangi bir tarafın yanında yer almadan gerçek bir arabulucu rolü üstlenebileceğini kaydeden Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak bir liderler zirvesini desteklediklerini belirtti.