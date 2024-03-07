Ziyareti sırasında füze düşmüştü: Yunan Başbakan Miçotakis’ten açıklama!

Miçotakis, sürpriz ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi, daha sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. Zelenskiy konuşmasında, "Rusya'nın hedeflerinin büyük çoğunluğu sıradan sivil tesislerdir. Evler ve kiliseler, altyapı ve okullar, üniversiteler, bunların hepsinin restore edilmesi gerekiyor. Bugün bunu Başbakan'la (Miçotakis ile) konuştuk. Yunanistan'ı ve Yunan firmalarını ilgili çalışmalara davet ediyoruz" dedi. Söz konusu iş birliğinin her iki ülkeye de yeni ekonomik ve sosyal fırsatlar ve istihdam sağlayacağına inandığını belirten Zelenskiy, "Bugün Yunanistan'a, özellikle Yunan tarihi ve kültürüyle çok güçlü bir bağa sahip olan Odessa'daki kültürel mirasımızın restorasyonuna katılma isteğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Putin'in nefretinin tüm bunları, yani Odessa'mızı, ülkemizi ve Avrupa'mızı yok etmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.