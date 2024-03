Ziyareti sırasında füze düşmüştü: Yunan Başbakan Miçotakis’ten açıklama!

Rusya'nın sabah saatlerinde Odessa'yı hedef aldığını aktaran Zelenskiy, "Bu sabah Odessa'ya bir saldırı daha düzenlendi. Rusya'nın eylemlerinin özü budur, devamlı terör. Düşürülen her "Shaded" insansız hava aracı (Rusya'nın kullandığı İran yapımı İHA), düşürülen her Rus füzesi, düşürülen her Rus askeri uçağı, hayatların kurtarılması, evlerin kurtarılması, altyapının kurtarılması anlamına gelir. Bu nedenle Ukrayna'nın hava savunma ve diğer silahlar konusunda yardıma ihtiyacı var" diyerek bir kez daha askeri yardım çağrısında bulundu. Zelenskiy ayrıca Ukrayna ve Yunanistan'ın G7 Ortak Deklarasyonu çerçevesinde geleceğe yönelik güvenlik taahhütlerine ilişkin ikili bir anlaşma hazırlamaya başladıklarını söyledi.