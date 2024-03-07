Odessa’da Miçotakis’in konvoyunun 150 metre yakınında patlama | Video
Ukrayna’nın Odessa kentinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin durumunun iyi olduğunu aktardı.
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