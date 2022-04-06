10 Bin Adım Kaç Km? On Bin Adım Kaç Kilometre Eder, Kaç Dakika Yürünür Ve Kaç Kalori Yakar?

Düzenli spor yapmayı hayatının merkezine alan pek çok kişi, bedensel ve ruhsal açıdan kendisini sağlıklı ve dinç hisseder. Bu sebeple her gün belirli bir miktar egzersiz yapmak önerilir. En zahmetsiz egzersizler arasında yer alan yürüyüş, kapalı ortamların aksine açık havada kişinin daha mutlu olmasını sağlar. Kilo vermenin dışında kalp damar sağlığına iyi gelir ve diyabet gibi pek çok hastalıktan kişiyi korur. Yürüyüş yapan kişiler, günde kaç adım atması gerektiğini bilemeyebilir. Her gün binlerce adım atan kişiler kaç kalori yaktığını merak eder. Bunun yanı sıra 10 bin adım atan kişi kaç km yakar sorusu da son derece popülerdir.

10 Bin Adım Kaç Km?

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı düzenli spor yapmaktır. Spor yapmanın en zahmetsiz egzersizlerinden birisi olan yürüyüşün insan vücuduna ve zihnine pek çok faydası vardır. Yürüyüş yapmak için kişinin iç motivasyona ihtiyacı vardır.

Her gün belirli bir süre boyunca yürüyüş yapan kimse, kaç kilometre yürüdüğünü veya kaç adım attığını bilemeyebilir. Bu durumda her bir yürüyüşün kaç kalori yaktığı da merak edilen konular arasında yer almıştır. Gün içerisinde 10 bin atan kişiler 6 ile 8 km arası bir yürüyüş yapmış olur.

Adım sayısı, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu durumda adım atarken bacak boyu, temponun nasıl olduğu gibi detaylar kaç kalori yakıldığı konusunda kesin bilgi vermeyebilir.

10000 Adım Kaç Kilometre Eder?

Her gün belirli bir düzeyde yürüyüş yapmanın insan sağlığına pek çok faydası vardır. Genç veya yaşlı fark etmeksizin herkes yürüyüş yaparak daha dinç bir vücuda sahip olmak ister. Hastalıklardan korunmak ve özellikle kalp damar hastalıkları gibi ciddi hastalıklardan bedeni uzaklaştırmak için düzenli yürümek şarttır.

Pek çok insan kendisini iyi hissettiği zamanda belirli bir miktarda yürüyüş yapar. Kimisi sağlıklı bir yaşam için, kimisi de kilo vermek için yürür. Yürüyüş yapmada adım sayaçlar çok büyük yardımcımızdır. Kaç adım attığımızı gösteren bu tarz uygulamalar son derece yaygınlaşmıştır.

Günde 10000 adım atarken kaç kilometre yürüdüğünü merak eden pek çok insan vardır. 10 bin adım 6 ile 8 kilometre arasında değişen bir mesafeyi ifade eder. Bu da 500 kalori yakımına eşdeğerdir.