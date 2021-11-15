1’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 1’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosu, öğrencilerin henüz eğitim hayatlarına başladıkları andan itibaren karşılaştıkları bir konudur. İlerleyen yıllarda tüm eğitim hayatları boyunca çözecekleri matematik işlemlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir. Çünkü tüm matematik işlemlerinin kolay bir şekilde çözülebilmesine olanak sağlar. Bu yazımızda çarpım tablosunun en kolay öğrenilen bölümlerinden olan 1'ler çarpım tablosu ezberleme ve 1'ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları ile bilgileri okuyabilirsiniz.

1'ler Çarpım Tablosu

Çarpım tablosu, MÖ 305 yılında Çin'de ortaya çıktığı düşünülen matematiksel işlemlerin temel ögelerinden biridir. Çok eski bir tarihe dayanması matematiğin şekillenmesinde de bir rol oynadığının göstergesi olarak nitelendirilebilir. Tüm matematik işlemlerini yapabilmek için çarpım tablosuna hâkim olan çok önemlidir. Bu hâkimiyet, 2, 3 ve daha fazla basamağa sahip olan sayılarla oluşturulmuş işlemlerin çözümlerini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle de matematik müfredatının ilk konularındandır. Öğrencilerin henüz eğitim hayatlarının başlarında bu tabloyu öğrenmeleri eğitim hayatlarının sonraki dönemi için oldukça önemlidir.

Çarpım tablosu, 1'den 10'a kadar olan rakamların çarpılması şeklinde oluşturulmuştur. Bu rakamlar sırasıyla birbirleriyle çarpılırlar. Bu tabloda her bölümdeki rakam, kendisinin sırasıyla 1, 2, 3 gibi katlarıyla çarpılır. Bu çarpım sonucunda o rakamın kaç katının hangi sonuca tekabül ettiği gösterilir. 1'ler çarpım tablosu ezberlemesi en keyifli ve kolay olan bölümdür. Çünkü 1 rakamı hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın sonuç çarpılan rakamın kendisini verir. Yani 1×3 işleminin sonucu yine 3, 1×5 işleminin sonucu yine 5 olacaktır. Bir diğer deyişle 1'in 3 katı 3, 1'in 5 katı 5'tir. Aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi 1'ler çarpım tablosundaki işlemlerin sonucu hep 1'in çarpıldığı rakamların kendileridir.

1×1 = 1

1×2 = 2

1×3 = 3

1×4 = 4

1×5 = 5

1×6 = 6

1×7 = 7

1×8 = 8

1×9 = 9

1×10 = 10

Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi