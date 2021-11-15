Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 1’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 1’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 08:50 Son Güncelleme: 15.11.2021 09:02

1’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 1’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

1’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 1’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca en çok zorlandıkları derslerin başında matematik vardır. Sayılarla ilgili bir dal olması nedeniyle öğrencilerin kafasını zaman zaman karıştıran bir ders olabilmektedir. Çarpım tablosu matematiğin temel unsurlarından biridir ve işlemlerin kolay bir şekilde çözülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Çarpım tablosu bilindiğinde işlemler çözülürken çok fazla düşünmeye gerek kalmadan daha rahat şekilde çözülebilmektedir. Bu da efor kaybını büyük ölçüde azaltır. Fakat özellikle tablodaki sayılar artıkça öğrencilerin çarpım tablosunda zorlanma oranları da artmaktadır. En kolay öğrenilen çarpım tablosu bölümlerinden 1’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları - 1’ler çarpım tablosu nasıl öğrenilir? Yazımızın devamında...

Çarpım tablosu, öğrencilerin henüz eğitim hayatlarına başladıkları andan itibaren karşılaştıkları bir konudur. İlerleyen yıllarda tüm eğitim hayatları boyunca çözecekleri matematik işlemlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir. Çünkü tüm matematik işlemlerinin kolay bir şekilde çözülebilmesine olanak sağlar. Bu yazımızda çarpım tablosunun en kolay öğrenilen bölümlerinden olan 1'ler çarpım tablosu ezberleme ve 1'ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları ile bilgileri okuyabilirsiniz.

1'ler Çarpım Tablosu

Çarpım tablosu, MÖ 305 yılında Çin'de ortaya çıktığı düşünülen matematiksel işlemlerin temel ögelerinden biridir. Çok eski bir tarihe dayanması matematiğin şekillenmesinde de bir rol oynadığının göstergesi olarak nitelendirilebilir. Tüm matematik işlemlerini yapabilmek için çarpım tablosuna hâkim olan çok önemlidir. Bu hâkimiyet, 2, 3 ve daha fazla basamağa sahip olan sayılarla oluşturulmuş işlemlerin çözümlerini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle de matematik müfredatının ilk konularındandır. Öğrencilerin henüz eğitim hayatlarının başlarında bu tabloyu öğrenmeleri eğitim hayatlarının sonraki dönemi için oldukça önemlidir.

Çarpım tablosu, 1'den 10'a kadar olan rakamların çarpılması şeklinde oluşturulmuştur. Bu rakamlar sırasıyla birbirleriyle çarpılırlar. Bu tabloda her bölümdeki rakam, kendisinin sırasıyla 1, 2, 3 gibi katlarıyla çarpılır. Bu çarpım sonucunda o rakamın kaç katının hangi sonuca tekabül ettiği gösterilir. 1'ler çarpım tablosu ezberlemesi en keyifli ve kolay olan bölümdür. Çünkü 1 rakamı hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın sonuç çarpılan rakamın kendisini verir. Yani 1×3 işleminin sonucu yine 3, 1×5 işleminin sonucu yine 5 olacaktır. Bir diğer deyişle 1'in 3 katı 3, 1'in 5 katı 5'tir. Aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi 1'ler çarpım tablosundaki işlemlerin sonucu hep 1'in çarpıldığı rakamların kendileridir.

  • 1×1 = 1
  • 1×2 = 2
  • 1×3 = 3
  • 1×4 = 4
  • 1×5 = 5
  • 1×6 = 6
  • 1×7 = 7
  • 1×8 = 8
  • 1×9 = 9
  • 1×10 = 10
Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

ARKADAŞINA GÖNDER
1’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 1’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA