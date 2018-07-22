ÖABT KPSS ne zaman? ÖSYM 2018 KPSS Öğretmenlik alan sınavı tarihi

KPSS ÖABT NE ZAMAN? 2018
2018 KPSS ÖABT 5 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 75 dakika verilecek.
Bu sınavın sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ÖABT'ye katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Fakat ÖSYM'nin resmi internet sitesine sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak diğer sınavlara bakacak olursak, KPSS ÖABT sınav yerlerinin sınavdan 1-2 hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÖABT SINAV ALANLARI NELER?
1) Türkçe
2) İlköğretim Matemat ik
3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
4) Sosyal Bilgiler
5) Türk Dili ve Edebiyatı
6) Tarih
7) Coğrafya
8) Matematik (Lise)
9) Fizik
10) Kimya
11) Biyoloji
12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
13) Yabancı Dil (İngilizce)
14) Rehber Öğretmen
15) Sınıf Öğretmenliği
16) Okul Öncesi Öğretmenliği
2018 KPSS SINAV TARİHLERİ
2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018
Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018
Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018
Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
2018 KPSS Ortaöğretim
Sınav tarihi: 7 EKİM 2018
Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018
2018 KPSS Önlisans
Sınav tarihi: 04 KASIM 2018
Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018
2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018
Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019