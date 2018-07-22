Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > ÖABT KPSS ne zaman? ÖSYM 2018 KPSS Öğretmenlik alan sınavı tarihi

? 2018 KPSS Öğretmenlik alan sınavı tarihi

'nin Lisans düzeyinin bugün tamamlanmasının ardından KPSS için geri sayım başladı. ÖABT'ye katılmak isteyen adayların katılmaları zorunlu olduğu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS oturumları bugün gerçekleştirildi. Öğretmen adayların öğretmen kadrolarına atanabilmeleri için gerçekleştirilen KPSS ÖABT'ye başvurular 15-21 Mayıs'ta alındı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sınav için heyecan içinde. Peki, 2018 ÖABT KPSS ? İşte 'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 KPSS ÖABT ve KPSS ÖABT ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.7.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 18:31
ÖABT KPSS ne zaman? ÖSYM 2018 KPSS Öğretmenlik alan sınavı tarihi
'nin Lisans düzeyi bugün tamamlandı. İkinci oturum olan 'ne katılan adaylar, KPSS 'nin ni merak ediyor. Peki, 2018 ÖABT KPSS ? İşte 'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 KPSS ÖABT sınav tarihi...

KPSS ÖABT NE ZAMAN? 2018

2018 KPSS ÖABT 5 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 75 dakika verilecek.

Bu sınavın sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT'ye katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Fakat ÖSYM'nin resmi internet sitesine nin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak diğer sınavlara bakacak olursak, KPSS ÖABT sınav yerlerinin sınavdan 1-2 hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖABT SINAV ALANLARI NELER?

1) Türkçe
2) İlköğretim Matemat ik
3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
4) Sosyal Bilgiler
5) Türk Dili ve Edebiyatı
6) Tarih
7) Coğrafya
8) Matematik (Lise)
9) Fizik
10) Kimya
11) Biyoloji
12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
13) (İngilizce)
14) Rehber Öğretmen
15) Sınıf Öğretmenliği
16) Okul Öncesi Öğretmenliği

KPSS LİSANS SORULARI CEVAPLARI 2018 NE ZAMAN YAYINLANACAK? - ÖSYM İLE KPSS SINAV SORULARI SORGULAMA!

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖABT KPSS ne zaman? ÖSYM 2018 KPSS Öğretmenlik alan sınavı tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN