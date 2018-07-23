Son dakika: KPSS sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? - 2018 ÖSYM KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

KPSS sınavı dün tamamlandı. Lisans düzeyinde sınava giren adaylar memur olma hayali ile sınavlarını tamamladılar. Kimine göre kolay kimine göre zor olsa da ortak düşünce sınav sorularının yeterli olduğu görüşündeydi. Adaylar sınavın sona ermesinin ardından internet üzerinden KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu aratmaya başladılar. ÖSYM bu konuyla ilgili daha önce 31 Ağustos tarihini göstermişti. Peki KPSS sonuçlarını öğrenene kadar verdikleri cevaplar üzerinden kaç net kaç puan aldıklarını öğrenmek isteyen adaylar için KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusunu bu başlık altında bulabilirsiniz...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmasa da bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Hedeflerine ulaşmak için sınavda ter döken bireylerin sınav sonuçlarının açıklanması konusunda ÖSYM tarafından açıklama yapılmıştı. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.