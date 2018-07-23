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Son dakika: sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? - 2018 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Binlerce öğrenci Lisans düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavına dün girdiler. Tamamlanan sınav sonrası herkes yaptığı netlerin ne kadar olduğuna bakmak için üzerinden soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusunun cevabını aramaya başladılar. 'den gelen açıklama doğrultusunda KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 2018 KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2018 08:19 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 08:20
Son dakika: KPSS sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? - 2018 ÖSYM KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

sınavı dün tamamlandı. Lisans düzeyinde sınava giren adaylar memur olma hayali ile sınavlarını tamamladılar. Kimine göre kolay kimine göre zor olsa da ortak düşünce sınav sorularının yeterli olduğu görüşündeydi. Adaylar sınavın sona ermesinin ardından üzerinden KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu aratmaya başladılar. bu konuyla ilgili daha önce tarihini göstermişti. Peki KPSS sonuçlarını öğrenene kadar verdikleri cevaplar üzerinden kaç net kaç puan aldıklarını öğrenmek isteyen adaylar için KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusunu bu başlık altında bulabilirsiniz...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmasa da bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Hedeflerine ulaşmak için sınavda ter döken bireylerin sınav sonuçlarının açıklanması konusunda ÖSYM tarafından açıklama yapılmıştı. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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Son dakika: KPSS sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? - 2018 ÖSYM KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
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