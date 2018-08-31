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Erdoğan’dan MEB’e ‘çakma dershane’ talimatı

Başkan , 'tek ders kursu' adı altında açılan merdiven altı dershanelerin kapatılması talimatını verdi. Bakanlığı, ikinci kez kaçak dershanecilik yapan kurslara ilişkin denetim ve kapatma operasyonu başlattı.

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 09:36
Erdoğan’dan MEB’e ‘çakma dershane’ talimatı

"BU KEZ KESİN KAPATIN"

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı 'in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir'in sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine merdiven altı dershaneciliğin hala devam ettiğini öğrendi. Dershanelerin yeniden ailelerin parasını sömürmeye başladığını öğrenen Erdoğan, Bakanlığı'nı arayarak "Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın bu dershaneleri" diye talimat verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kursların kapatılması için çalışma başlattı. Tek ders kursu adı altında MEB'den izin alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları tespit edildi. Ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödedikleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için MEB, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri duyurusu yapılacak. Merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma süreci başlatılacak.

Hem velilerin hem öğrencilerin bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk

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Erdoğan’dan MEB’e ‘çakma dershane’ talimatı
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