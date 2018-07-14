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Hem velilerin hem öğrencilerin bakanı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. hem eğitimciler hem de ebeveynlerin umudu oldu. Tüm Türkiye Selçuk’un bakanlığını sevinçle karşıladı

PINAR YILDIZ YÜKSEL
PINAR YILDIZ YÜKSEL Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Hem velilerin hem öğrencilerin bakanı
Pazartesi günü resmen Cumhurbaskanlıgı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Yeni bakanların isimleri de yine aynı gün açıklandı. Kabinede öyle bir isim vardı ki göreve gelmesiyle herkesi mutlu etti. Özellikle ebeveynler üzerinden sevinçlerini dile getirdiler. O isim yeni Milli Egitim Bakanı Prof. Dr. idi.
Daha önce Talim Terbiye Kurulu Baskanlıgı da yapan Selçuk'un böylesine bir sevinçle karsılanmasının sebebi büyük ihtimalle bir egitimci olmasından kaynaklanıyor. Hem ebeveyn hem de ögrenci tarafından egitim sistemine bakıp degerlendirmelerini çözüm odaklı yapabiliyor. Teknolojiyi yakından takip ediyor, egitim sistemindeki sorunların farkında ve çözüm önerileri var.
Etrafında da Selçuk'u tanıyan pek çok veli var. Hepsinin gözlerinin içi parlıyor: "Çocuklarımızın gelecegine dair umutlarımız arttı" diyorlar. Ben de hemen Selçuk'un sosyal medya hesabına baktım. Paylasımları bile özenli, egitici ve ders veririr nitelikte. Iste onlardan birkaçı...
Kankalık, yürek yoldaşlığı
"Geçen gün teneffüste 3. sınıfa giden iki kız öğrencimizle karşılaştım okulda. Ayakkabı bağlarını birbirine bağlamışlar nasıl gülüyorlar, nasıl eğleniyorlar. İnanılmaz. 'Kuzum naaapıyosunuz siizz' dedim ama katıla katıla gülmeye devam ediyorlar. Sonra durup onlara hayranlığımı tekrar görmek için geri dönüp gülümseyip kaçıyorlar. Arkadaşlık, kankalık, yürek yoldaşlığı... Yetmemiş somut olarak da 'bağlanmışlar'. Duru bir göl gibi... Şakıyan bir bülbül gibi... İyi ki varsınız kuzularım. İyi ki bizimlesiniz. Ruhumuzu iyileştirdiğiniz, yaşama sevincimizi bereketlendirdiğiniz için çok yaşayın emi!"

TOPRAK MISIN BAHÇIVAN MI?
"Bir öğretmen, bir anne, bir baba çocuğu için ya olur ya . Topraksa çocuğun yetişmesi için her türlü olanağı hazırlar ve kucağında hayat bahşeder. Sessizce hayranlık duyar hayatının hediyesine, emanetine. Bahçıvansa sürekli budamayı düşünür. Şurası olmadı, burası olacak. Şu kurs senin, o kurs benim dolaşır durur. Budayamazsa uzman bulur, azman bulur budattırır. Ek dersti, etüttü, takviyeydi para verir budatır. Toprak her misafire hürmet eder. Bahçıvan zararlı ayrık otu arar durur. Engelliler, farklı öğrenenler, popülere aykırı olanlar budandıkça budanır. Âşık Veysel bile anlatamadıysa kime düşer ki toprak ustaya çırak olmak. Elinizdeki makası saklamayın:)"

ÇOCUKLARIN HAYALİNDEKİ PARKLAR
Çocuklar gittikleri parklardan memnun mu dersiniz? Hayallerindeki parklar sadece salıncak ve kaydıraklardan mı oluşuyor? İstanbul95 kapsamında , Sultanbeyli ve belediyelerinde, ilçe sakini ebeveyn ve yaşları üç ile sekiz arasında değişen çocukların katılımıyla atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklardan hayallerindeki parkları tasarlamaları istendi. İşte minik ellerin hayallerindeki parklar, hayalleri ve açıklamaları...

"Küçük su havuzu yaptım. Suyla oynamayı seviyorum ama annem pek oynamama izin vermez suyla... Su havuzu pek görmüyorum parkta. Olsa kardeşimle oynayabilirdim. Tırmanma çok değişik hiç görmediğim bir şey, çok güzel... Araba da çizdim. Bundan olsa kardeşim, annem, babam hep birlikte binebiliriz..." (kız / 8 yaş)

"Kaydırak çizdim ablamla kayıyoruz. Tırmanıyorum, taştan yapılmış basamaklar var. Kayıp havuza düşüyoruz, ıslanıyorum. Islanırsak üstümüzü çıkartır, taşların üzerinde kurutabiliriz. 2 güneş yaptım, biri büyükler için (ablam için), biri küçükler için (benim için). Çimenli olmasını isterim. İçine çiçek ekilen lastik tekerlekleri de çizdim..." (kız / 5 yaş)
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Hem velilerin hem öğrencilerin bakanı
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