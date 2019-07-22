Son dakika haberi | LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB ve E Okul VBS giriş ile 2019 LGS tercih, yerleştirme sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen önemli sınavın ardından sonuçlar açıklanmış ve e okul ile tercih işlemleri de yapılmıştı. Bir milyonu aşkın öğrenci tercih işlemlerini yapmasının ardından ''LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak'' sorusunun cevabını araştırıyordu. MEB'in resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre adayların beklediği tarih verilmişti. Bu sabah saatlerinde son dakika duyurusu ile heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB ile 2019 Liselere Geçiş Sınavı LGS tercih sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz. İşte LGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası!

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hayalini kurduğu liseye gitmenin planlarını yapan öğrenciler nefesini tuttu. LGS tercih sonucu için meraklı bekleyiş sona erdi. E Okul ve MEB ile LGS tercih sonuçları hemen sorgulayabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;