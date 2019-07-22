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Son dakika haberi | tercih sonuçları açıklandı! ve VBS giriş ile 2019 LGS tercih, yerleştirme sonuçları sorgulama

Bir milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği gün geldi, çattı. 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların da açıklanması ile birlikte adaylar tercihleri ile gerçekleştirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, resmi internet sitesinden yayınlanan sınav takvimine göre 2019 tercih sonuçları daha önce tarih belirlendi. Belirtilen tarihin yaklaşması nedeniyle istediği liseye gitmenin hayalini kuran kişiler ‘ ne zaman açıklanacak’’ sorusunun cevabını araştırmaya başlamıştı. 'den saat 09:00'da beklenen son dakika açıklaması geldi. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile sonuçları hemen sorgulayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 09:37
Son dakika haberi | LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB ve E Okul VBS giriş ile 2019 LGS tercih, yerleştirme sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen önemli sınavın ardından sonuçlar açıklanmış ve ile tercih işlemleri de yapılmıştı. Bir milyonu aşkın öğrenci tercih işlemlerini yapmasının ardından '' tercih sonuçları ne zaman açıklanacak'' sorusunun cevabını araştırıyordu. 'in resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre adayların beklediği tarih verilmişti. Bu sabah saatlerinde son dakika duyurusu ile heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB ile 2019 Liselere Geçiş Sınavı sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz. İşte sorgulama sayfası!

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hayalini kurduğu liseye gitmenin planlarını yapan öğrenciler nefesini tuttu. LGS tercih sonucu için meraklı bekleyiş sona erdi. E Okul ve MEB ile LGS tercih sonuçları hemen sorgulayabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

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Son dakika haberi | LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB ve E Okul VBS giriş ile 2019 LGS tercih, yerleştirme sonuçları sorgulama
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