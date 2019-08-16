Üniversite e-kayıt dönemi başlıyor! Üniversite e-kayıt nasıl ve nereden yapılır?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt sürecine çevrildi. Örgün ve açıköğretim lisans ve önlisans düzeyinde yaklaşık 1 milyon aday 21 Ağustos'a kadar yerleştikleri üniversitelere e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanında adaylar elektronik kayıt yaparlarsa tekrardan herhangi bir kayıt işlemi için üniversiteye gitmelerine gerek kalmayacak. Peki üniversite e-kayıtlar ne zaman yapılacak? Üniversite e-kayıt nasıl ve nereden yapılacak? Gerekli belgeler ve işlemler nasıl halledilecek?

ÜNİVERSİTE E-KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Üniversite e-kayıt dönemi ile ilgili tüm süreci haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.