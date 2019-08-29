Son dakika haberi: KYK yurt başvuru sonuçları 2019 açıklandı! KYK yurt sonuçları hızlı sorgulama sayfası

Üniversite kayıtlarının akabinde yüz binlerce öğrenci bir yandan da 2019-2020 KYK yurt başvurusu işlemlerini tamamladı. Evlerinden uzakta okuyacak olan ve maddi imkanı elvermeyen birçok öğrenci, devlet yurtları ile barınma ihtiyaçlarını huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. e-Devlet üzerinden başvurularını yapan yüz binler genç, '2019 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap arıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika duyurusu ile KYK yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Böylelikle, ilan edilen neticeler ile asil ve yedek adaylar belli oldu.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda merakla beklenilen sonuçların açıklandığını duyurdu. Kasaoğlu, "Yurtlarımız sizi bekliyor. Büyük ailemize hoş geldiniz.." ifadesini kullandı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019 KYK yurt başvuru sonuçlarının nasıl ve nereden sorgulanacağına dair fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;