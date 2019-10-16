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başvuruları 2019 başladı! KYK kredi ve burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Şartları ne, hangi belgeler gerekiyor?

Yüz binlerce öğrenciyi doğrudan ilgilendiren 2019-2020 ve kredi başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başvurularının öğrencilerin erişimine açıldığı ve kabul edilmeye başlandığı belirtildi. Yaşanan bu durum üzerine, özellikle maddi imkânı yeterli olmayan ve devlet desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler, '2019-2020 KYK kredi ve burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Zira, öğrencilerin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak bu haklardan yararlanabilmeleri için KYK kredi ve burs başvuru işlemini eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve ne zaman sona erecek? e-Devlet KYK burs sayfası ile şartları, gerekli olan belgeleri ve diğer detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:16
KYK burs başvuruları 2019 başladı! KYK kredi ve burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Şartları ne, hangi belgeler gerekiyor?

Büyük bir merakla beklenilen kredi ve burs başvuruları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün duyurusunun ardından resmen başladı! Kurum tarafından yapılan açıklamada, başvuruların e-Devlet aracılığıyla kabul edilmeye başlandığı belirtildi. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere destek sağlanıyor. Tam bu noktada da, '2019-2020 ve kredi başvuruları nasıl, nereden yapılır?' sorusunun yanıtı dünden bu yana en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Öğrencilerin bu geri ödemeli veya geri ödemesiz haklardan yararlanıp yararlanamayacakları ise ise e-Devlet KYK burs başvuru sayfası üzerinden işlemlerini tamamlaması ve sonuçların açıklanması ile kesinleşecek.

2019-2020 KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR? e-DEVLET SAYFASI

Tüm ilgili işlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU YAP!

Haberimizin ilerleyen sayfalarından KYK kredi burs başvurusu hakkında bilgi edinebilir, şartları, gerekli olan belgeleri e-Devlet sayfası ile işlemlerin nasıl, ne şekilde yapılacağını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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KYK burs başvuruları 2019 başladı! KYK kredi ve burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Şartları ne, hangi belgeler gerekiyor?
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