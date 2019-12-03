BİLSEM sınavları ne zaman, hangi tarihlerde? 2020 BİLSEM sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İlkokul öğrencilerine uygulanan BİLSEM sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Özel yetenekli öğrencilerinin eğitimlerini devlet kurumlarında özel olarak görmesini sağladığı biliniyor. Vatandaşlar internet üzerinden 2020 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, başvurular nasıl yapılır gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar ve merak edilenler…

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...