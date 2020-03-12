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Son Dakika Haberi | kararı verildi: Evden eğitim nedir? Uzaktan eğitim ne demek ve nasıl olacak?

Son dakika haberi... Flaş karar sonrası tüm bilgiler: ne demek? 'de tespit edilen ilk ve tek koronavirüs vakası sonrası başkanlığında kritik bir toplantı yapıldı. 5 saat süren corona virüsü toplantısı sonrası çok önemli kararlar alındı. Alınan kararlar, eğitimden spora kadar çok ciddi önlemler içeriyor. En çok dikkat çeken karar ise 16 Mart'tan itibaren 1 hafta okulların tatil edilmesi kararı... Bu tatil bittikten sonra ise uzaktan eğitim ile ilk ve ortaöğretim ile liseler derslerine devam edecek. Peki, uzaktan eğitim nedir ve nasıl olacak? İşte evden eğitim ile ilgili merak edilenler ve uzaktan eğitim tarifi...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 20:31 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Uzaktan eğitim kararı verildi: Evden eğitim nedir? Uzaktan eğitim ne demek ve nasıl olacak?

Kritik toplantıdan okul tatili ve kararı çıktı! Yeni tip koronavirüsün ülkemizde tek bir vaka ile tespit edilmesinin ardından, vakitlice olası tehditleri engellemek için Külliye'deki toplantıdan çok kritik kararlar çıktı. başkanlığındaki toplantı 5 saat sürerken, corona virüsüne karşı spordan eğitime kadar birçok alanda önemli kararlar alındı ve Başkan Erdoğan'ın yurt dışı programları iptal edildi. Öğrencilerin en çok merak ettiği soru ise ortaöğretim, ilköğretim ve liselerin tatil olup olmadığıydı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçerek okulların 1 hafta süre ile tatil edildiğini, sonrasında ise uzaktan eğitim kararı verildiğini açıkladı. Bu kararın ardından özellikle veliler, uzaktan eğitim nedir sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? UZAKTAN EĞİTİM NE DEMEK?

İşte alınan karar sonrası en çok araştırılan "uzaktan eğitim ne demek?" sorusunun yanıtı...

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Son Dakika Haberi | Uzaktan eğitim kararı verildi: Evden eğitim nedir? Uzaktan eğitim ne demek ve nasıl olacak?
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