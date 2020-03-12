Son Dakika Haberi | Uzaktan eğitim kararı verildi: Evden eğitim nedir? Uzaktan eğitim ne demek ve nasıl olacak?

Kritik toplantıdan okul tatili ve uzaktan eğitim kararı çıktı! Yeni tip koronavirüsün ülkemizde tek bir vaka ile tespit edilmesinin ardından, vakitlice olası tehditleri engellemek için Külliye'deki toplantıdan çok kritik kararlar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 5 saat sürerken, corona virüsüne karşı spordan eğitime kadar birçok alanda önemli kararlar alındı ve Başkan Erdoğan'ın yurt dışı programları iptal edildi. Öğrencilerin en çok merak ettiği soru ise ortaöğretim, ilköğretim ve liselerin tatil olup olmadığıydı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçerek okulların 1 hafta süre ile tatil edildiğini, sonrasında ise uzaktan eğitim kararı verildiğini açıkladı. Bu kararın ardından özellikle veliler, uzaktan eğitim nedir sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? UZAKTAN EĞİTİM NE DEMEK?

İşte alınan karar sonrası en çok araştırılan "uzaktan eğitim ne demek?" sorusunun yanıtı...