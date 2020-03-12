Son Dakika Haberler | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların corona virüs tatili ve uzaktan eğitim kararına ilişkin açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 18 bakan ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan corona virüsü toplantısı sonra erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından çok kritik önlem kararları çıktı. Olası bir corona virüs vakasına karşı eğitim alanından spora kadar alınan birçok önlem, Sözcü İbrahim Kalın tarafından açıklanmıştı. Ayrıntılı olarak ilgili bakanların da konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağı bildirilmişti. İlk olarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsüne önlem olarak okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim kararı alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunmak için kameralar karşısına geçti.

SON DURUM:

Türkiye'de tek koronavirüs vakası: 10 Mart Salı gecesi, Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası bildirildi.

Okullara koronavirüs tatili: İlk, Ortaöğretim ve Liseler, 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süre ile tatil edilecek.

Uzaktan eğitim kararı: 23 Mart'tan itibaren ise, uzaktan eğitim yolu ile, öğrencilerin eğitimine devam edilecek. Uzaktan eğitim hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız

TRT üzerinden canlı ders: Uzaktan eğitim dersleri, TV yayını üzerinden ve TRT kanallarında anlatılacak. Öğrencilere ise 3 GB internet sağlanacak.

Son dakika! Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı | Video

Bakan Ziya Selçuk, alınan kararların çerçevesini anlatıyor. İşte, Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Öğrencilere 3 GB internet sağlanacak. Dersler, televizyondan, TRT kanallarından verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nan ücretsiz olarak uzaktan öğrenme sistemiyle ulusal ölçekte hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır.

Öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini ricaa ediyoruz.

Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi derslerinde bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders programını evlere taşıyacağız.

Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlardından telafi eğitimi desteği sunulacaktır.

Öğretim kademelerine gere hangi araç, televizyon mu, internet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak, senkron mu asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Tablo ile sizlerle paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız sistematiği uzaktan eğitim modeliyle devam ettireceğiz.

Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler sözkonusu olacak. Bu bağlamda velilelerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.

Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır.

Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüzyüze telafi eğitimi uygulanacaktır. Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik.

23 MARTTA AİLELER TEKRAR BİLGİLENDİRİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, ailelere eğitim bültenleri, hijyen çalışmaları, her zaman her yerden ücretsiz olarak uzaktan erişim altyapısı hazırlandı.

Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi. Uzun süreli tatiller de sözkonusuydu. Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki ilk 1 haftayı istirahat ederek, kitap okuyarak, müzik dinleyerek, bireysel spor ve sanat çalışmaları, hobileriyle vakit geçirmelerini istiyoruz. Çocuk edebiyatı okumaları bizim için çok önemlidir.

23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik olarak ayrıca ailelerimizi bilgilendireceğiz. Bazı konularda önümüzdeki günlerde, hemen yarından itibaren daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tedbir gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdadır. Karşılaşacağımız muhtemel durumlar için senaryolarımız hazır.