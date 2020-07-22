LGS tercih robotu ile LGS lise tercihleri nasıl yapılır? E Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile lise tercihleri

Uzun bir süredir beklenilen LGS tercihleri (lise tercihleri) edinilen son dakika bilgisine göre; bugün erişime açıldı. LGS tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından E Okul MEB internet sitesi üzerinden ya da herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihlerin ise mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerinde onaylatılması gerekmektedir. Haberimizin içerisinden lise tercihleri erişim sayfasına ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz. İşte 2020 MEB E Okul ile lise tercihleri (LGS tercihleri) sorgulama ekranı ile LGS tercih robotu!

LGS TERCİHLERİ ERİŞİME AÇILDI! 2020 E OKUL MEB İLE LİSE TERCİHLERİ ERİŞİM SAYFASI

Edinilen son dakika bilgisine göre; lise tercihleri bugün başladı. LGS tercihleri, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.