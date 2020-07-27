YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile Üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercih kılavuzu 2020 yayında!

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Öte yandan sabah saatlerinde YKS sonuçları da ÖSYM tarafından açıklandı. Ön bilgi verme amacı ile üniversite sınavı tercih kılavuzunun yayınlandığı yine ÖSYM tarafından ifade edildi. YÖK'ten bir açıklama yapıldı ve üniversitelerde örgün programlar için 845 bin 909 kontenjan ayrıldığı duyuruldu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite tercihleri hakkında bilgi verirken '2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Peki, ÖSYM kılavuzu ile YKS tercihleri nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak?
İşte, merak edilenler;
YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."