YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile Üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercih kılavuzu 2020 yayında!

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Öte yandan sabah saatlerinde YKS sonuçları da ÖSYM tarafından açıklandı. Ön bilgi verme amacı ile üniversite sınavı tercih kılavuzunun yayınlandığı yine ÖSYM tarafından ifade edildi. YÖK'ten bir açıklama yapıldı ve üniversitelerde örgün programlar için 845 bin 909 kontenjan ayrıldığı duyuruldu.

YKS TERCİH KILAVUZU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite tercihleri hakkında bilgi verirken '2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Peki, ÖSYM kılavuzu ile YKS tercihleri nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak?

İşte, merak edilenler;