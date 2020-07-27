YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile Üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercih kılavuzu 2020 yayında!

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ne zaman başlayacak? ÖSYM ile nasıl ve nereden yapılır? 2020 yayında!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ön bilgi oluşturması amacı ile da yayımlandı. Öte yandan bununla birlikte taban puanları ve kontenjan listesine dair tüm detaylar öğrencilerin gündeminde üst sıralarda yer almaya başladı. Hal böyle olunc ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak gibi çeşitli soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Peki; nasıl ve nereden yapılacak? ÖSYM ile 2020 YKS tercih kılavuzu ve detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 08:52 Son Güncelleme: 27.7.2020 08:53 ABONE OL
ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercih kılavuzu 2020 yayında!

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Öte yandan sabah saatlerinde YKS sonuçları da ÖSYM tarafından açıklandı. Ön bilgi verme amacı ile üniversite sınavı tercih kılavuzunun yayınlandığı yine ÖSYM tarafından ifade edildi. YÖK'ten bir açıklama yapıldı ve üniversitelerde örgün programlar için 845 bin 909 kontenjan ayrıldığı duyuruldu.

YKS TERCİH KILAVUZU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hakkında bilgi verirken '2020 ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Peki, ÖSYM kılavuzu ile ve ne zaman başlayacak?

İşte, merak edilenler;

ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercih kılavuzu 2020 yayında!

YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercih kılavuzu 2020 yayında!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile Üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercih kılavuzu 2020 yayında!
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