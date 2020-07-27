2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjan listesi sorgula!

YKS tercihleri bu yıl Ağustos ayında alınacak. 6 Ağustos ile 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan YKS tercihleri ile birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Öğrenciler istedikleri bölümlere girebilmek için taban puanlarına bakıp tercih yapabilecekler. Peki; Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ile kontenjanları!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İLE YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI

YKS üniversite taban puanları, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Tercih işlemlerinin başlamasına az bir zaman kala istedikleri bölümü seçmek için taban ve tavan puanlara bakılıp tercih yapılması gerekiyor. Haberimizin içerisinden üniversite taban puanları ile kontenjan listesine ulaşabilirsiniz.

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