YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Yurt genelinde bir buçuk milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren YKS sınav sonucu sorgulama sayfası üzerinden sonuçlarını öğrenmeye çalışan adaylar, bir yandan da sınava yönelik diğer bilgilere erişmeye çalışıyor. Bunların başında ise, 2020 YKS sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri ile öğrenci alan bölümer geliyor.

2020 YKS SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTE HANGİLERİ? TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türüne göre seçim yapacak olan adaylar, üniversitelerin iki ve dört yıllık taban puanları başta olmak üzere 2020 başarı sıralaması hakkında da sorgulama yapıyor. Haberimizden, YKS sözel, eşit ağırlık ve sayısal puanı ile öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin hangileri olduğunu öğrenebilir, 2020 üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması hakkında bilgi edinebilirsiniz.