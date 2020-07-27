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Haberler Eğitim Haberleri YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Büyük bir merakla beklenilen 2020 sınav sonuçları ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklandı. Sınav sonucu sorgulama işlemini ÖSYM AİS üzerinden yapan adaylar, şimdi ise sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler için araştırmalara başladı. Bilindiği gibi, YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları ile adaylar üniversite bölümü tercihi yapacak. Peki, YKS üniversite eşit ağırlık, sözel ve sayısal puanıyla öğrenci alan bölümler ve üniversiteler hangileri? Başarı sıralaması ve üniversite taban puanları ile kontenjanları belli oldu mu? İşte, YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri ile öğrenci alan bölümler ve 2020 başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanları...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 09:45 ABONE OL
YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Yurt genelinde bir buçuk milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren sınav sonucu sorgulama sayfası üzerinden sonuçlarını öğrenmeye çalışan adaylar, bir yandan da sınava yönelik diğer bilgilere erişmeye çalışıyor. Bunların başında ise, 2020 YKS sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri ile öğrenci alan bölümer geliyor.

2020 YKS SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTE HANGİLERİ? TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türüne göre seçim yapacak olan adaylar, üniversitelerin iki ve dört yıllık taban puanları başta olmak üzere 2020 başarı sıralaması hakkında da sorgulama yapıyor. Haberimizden, YKS sözel, eşit ağırlık ve sayısal puanı ile öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin hangileri olduğunu öğrenebilir, 2020 üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması hakkında bilgi edinebilirsiniz.

YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

tarafından aktarılan bilgiye göre sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklandı.

ÖSYM 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2019 YKS İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YKS DÖRT YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 ÖSYM tercih kılavuzlarını henüz yayınlamadı. Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenecek. Yüzdelik dilim ve başarı sıralamasına göre adaylar üniversite tercihlerini yapabilecek. tercih dönemine doğru taban puanlar belli olacak. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İşte, 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık puan türüne göre öğrenci alan bölümler

4 yıllık eşit ağırlık bölümleri

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Finans ve Bankacılık

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

Havacılık Yönetimi

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe (Yüksekokul)

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

Pazarlama

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık (Yüksekokul)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

Tarım Ekonomisi

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

2 yıllık eşit ağırlık bölümleri

Arıcılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstriyel Tavukçuluk

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Grafik Tasarımı

Hava Lojistiği

İç Mekan Tasarımı

İkram Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültür Balıkçılığı

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Lojistik

Maliye

Mantarcılık

Marina İşletme

Marina ve Yat İşletmeciliği

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Mimari Restorasyon

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Otobüs Kaptanlığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Posta Hizmetleri

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tapu ve Kadastro

Tarım

Tarımsal İşletmecilik

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Yat İşletme ve Yönetimi

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS SÖZEL PUANI İLE 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ


Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Dili Öğretmenliği
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı

YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

SAYISAL PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aktüerya (Fakülte)
Aktüerya (Yüksekokul)
Aktüerya Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Balıkçılık Teknolojisi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Diş Hekimliği
Ebelik (Fakülte)
Ebelik (Yüksekokul)
Eczacılık
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Programları
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ergoterapi (Fakülte)
Ergoterapi (Yüksekokul)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
Güverte (Yüksekokul)
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
Hemşirelik (Fakülte)
Hemşirelik (Yüksekokul)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)
Hidrojeoloji Mühendisliği
İç Mimarlık
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
İşletme Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya Öğretmenliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Lif ve Polimer Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Malzeme Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoteknoloji
Mühendislik Programları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji (Fakülte)
Odyoloji (Yüksekokul)
Optik ve Akustik Mühendisliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Ortez-Protez (Fakülte)
Ortez-Protez (Yüksekokul)
Otomotiv Mühendisliği
Perfüzyon (Fakülte)
Perfüzyon (Yüksekokul)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilotaj
Polimer Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Tıp
Tıp Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)
Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Veteriner
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları
Ziraat Mühendisliği Programları
Zootekni

YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

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YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
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