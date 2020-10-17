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| Milli Eğitim Bakanı 'tan velilere uyarısı: Bu kişilere karşı dikkatli olun...

Milli Eğitim Bakanı sosyal medya hesabından velilere uyarısında bulundu. Bakan Selçuk tablet dağıtımına ilişkin "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "Ücretsiz tablet dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:54 Son Güncelleme: 17.10.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımı uyarısı: Bu kişilere karşı dikkatli olun...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin velilere "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere verilecek tabletlerin dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

BU KİŞİLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Velilere hitaben, "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." uyarısında bulunan Bakan Selçuk, "Ücretsiz tablet dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

Bakan Selçuk, videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.

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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımı uyarısı: Bu kişilere karşı dikkatli olun...
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