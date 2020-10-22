Ümit Özdağ'ın FETÖ'cülükle suçladığı Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir nereli

FETÖ'nün üst düzey isimleri arasında yer alan Enver Altaylı şu anda FETÖ'den tutuklu bulunuyor. Enver Altaylı ile akraba olduğu bilinen Buğra Kavuncu için de FETÖ iddiası var. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ, Saltuk Buğra Kavuncu için ilginç iddialarda bulundu. Sosyal medyada büyük yankı bulan o sözler İYİ Partiyi de karıştırdı. Meral Akşener, Ümit Özdağ hakkında 'yalancı' ifadesini kullanırken Ümit Özdağ ise söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti. Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte son dakika haberinin detayları...

SALTUK BUĞRA KAVUNCU İÇİN FETÖ'CÜ İDDİASI!

İYİ Parti'nin deneyimli siyasetçilerinden Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu için FETÖ'cü iddiasında bulundu. CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu konusuyla ilgili Meral Akşener'i uyardığını fakat gereğinin yapılmadığını söyledi. Program sonunda yayına bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın kendisi hakkındaki iddialarını yalanladı. Saltuk Buğra Kavuncu kimdir ve nereli? Buğra Kavuncu'nun Enver Atlaylı ile akraba olduğu da biliniyor.

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İşte FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu'nun dikkat çeken geçmişi | Video

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR, NERELİ? SALTUK BUĞRA KAVUNCU KAÇ YAŞINDA?

Buğra Kavuncu 01.01.1973'te dünyaya geldi. Evli ve 2 oğlu, birde kızı olan Buğra Kavuncu Ankara Atatürk Lisesi ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına atılmıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. Rusça, Kazakça ve İngilizce bilmektedir. Baba tarafından aslen Adana Ceyhan'lıdır.