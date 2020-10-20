Video Haber İşte FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu'nun dikkat çeken geçmişi | Video

İşte FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu'nun dikkat çeken geçmişi | Video

İşte FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu'nun dikkat çeken geçmişi | Video
20.10.2020 | 22:34

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiası üzerine gözler söz konusu isme ve partiye çevrildi. Peki Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini'nin kurucularından biri olan Buğra Kavuncu kim?

VİDEO DEVAM EDİYOR

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddia etmesi dikkat çekti.

GÖZLER BUĞRA KAVUNCU'YA ÇEVRİLDİ

Buğra Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı.

Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu.Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti.

İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.

Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.

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