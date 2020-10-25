SON DAKİKA HABERİ! 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor mu? Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Son günlerde en çok merak edilen konular arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak yüz yüze eğitim kararı yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda vaka sayısının yükselmediğini sınıfların dışarıdaki yerlerden daha güvenli olduğunu belirtmişti. Gelen son dakika bilgisine göre ise 6., 7., 10. ve 11. sınıfların da yüz yüze eğitime geçeceği konuşulmaya başlandı. Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime geçeceği fakat yüz yüze eğitimin haftada iki günden fazla olmayacağı da öngörüler arasında yerini alırken MEB tarafından henüz bu bilgiyi doğrular nitelikte bir açıklama gelmedi...

SON DAKİKA HABERİ: TÜM SINIFLARIN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEĞİ MASADA

Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitime geçebilmesi adına kolları sıvadı. Tüm sınıfların yüz yüze eğitime geçişinin 23 Kasım'da olacağı yönünde planlamaların gerçekleştiği bilgisine ulaşılırken öte yandan yüz yüze eğitimin haftada 2 günden fazla olmayacağı konusu da konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor.