Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! İşte yeni tarih...

Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! İşte yeni tarih...

Son dakika haberi... Başkan , Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 19:24 Son Güncelleme: 28.12.2020 19:27 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! İşte yeni tarih...

Türkiye'de corona virüsü (koronavirüs) vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti.

UZAKTAN EĞİTİM UZADI

Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.

BAKAN ZİYA SELÇUK DA AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada iselerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına, bu döneme ilişkin kalan sınavların, salgının seyri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021'den sonrasına ertelenmesi kararlaştırığını söylemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! İşte yeni tarih...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA