SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar | Video

Son dakika haberi: Yılın son Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Yeni tedbirler için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarını işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merak konusu oldu. Toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, uzaktan eğitimle ilgili son dakika gelişmesini de açıkladı.