Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili SON DAKİKA açıklaması geldi| "Yüz yüze eğitim kararını açıklıyoruz"

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili imkânların arttırılmasana rağmen isteklerinin okullarda yüz yüze eğitime geçmek olduğunu söyledi. SABAH'a konuşan Selçuk'un flaş açıklamaları arasında çok sayıda önemli başlık vardı. Ayrıca MEB 81 ile gönderdiği son yazıda belli alanlarda yüz yüze eğitim kararı da almış oldu. İşte dün eğitimde yaşanan sıcak gelişme ve Selçuk'un açıklamaları...

YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARINI BU TAKVİME GÖRE AÇIKLIYORUZ

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. sözlerinden satırbaşları şöyle: