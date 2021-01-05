SON DAKİKA! Memur ve emekli Ocak zamları belirlendi! İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları

2021 maaşlarında son dakika haberi: Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği yeni yıl zamları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaşı yüzde 7.33 zamlandı. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 8.37 yükseliyor. Geçtiğimiz hafta asgari ücretin belli olduğu ekonomide bu hafta başına da TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile belirlenmiş olan memur ve emekli maaşları verileriyle girilmiş oldu. Peki hangi meslek kaç para maaş alacak? İşte yeni maaşlarla ilgili tam liste haberi;
AİLE YARDIMI İLE BİRLİKTE 4 BİN 500 TL'Yİ BULDU
Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 4.500 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 3.020 TL'ye yükseldi. 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 2.420 TL oldu.
2021 MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 7.33 ZAM
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8.37 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 4.33'lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü çerçevesinde memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu.
2021 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ENFLASYON FARKI DA EKLENİNCE...
Buna yüzde 4.33'lük enflasyon farkı da eklenince memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin aylık artışı yüzde 7.33 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4.500 TL
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4 bin 542 TL'ye yükselecek. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.
EK ÖDEMELERLE DAHA DA YÜKSELECEK
Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardığımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükselecek.
İŞÇİ EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
13 milyona yakın SSK, Bağ- Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayında yüzde 8.37 oranında zam alacak. En düşük emekli maaşı 1.500 TL'den bin 625 liraya çıktı. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 liradan 2 bin 420 liraya, en düşük esnaf Bağ- Kur aylığı bin 627 liradan bin 763 liraya, en düşük tarım Bağ-Kur'lu aylığı da bin 534 liradan bin 662 liraya yükseldi.
SK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 lira olacaktı. Geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1.500 lirayı aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
KİRALARDAKİ ARTIŞ ORANI DA BELLİ OLDU
Enflasyona endeksli kalemlerden biri olan ve milyonlarca haneyi ilgilendiren kira artış oranları netleşti. Ocak ayında yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 12.28 zam yapılabilecek. Aralık ayında yüzde 1.25 artan son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.28'lik TÜFE, ocakta kira kontratlarında yapılan yenilemelerde azami artış oranı olarak uygulanacak.