Son dakika | MEB'den çok önemli yüz yüze sınav ve erteleme kararları

HER DERSTEN 2 SINAV

İlgili yönetmeliğe göre 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda her dersten bir dönemde 2 sınav yapılacak. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Sınava mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler belirlenen başka bir tarihte sınava alınacak. Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.