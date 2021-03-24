Son dakika | MEB'den çok önemli yüz yüze sınav ve erteleme kararları

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) salgın nedeniyle birinci dönem ortaokullarda yapılamayan sınav uygulamalarında değişikliğe gitti. Tıpkı liselerde olduğu gibi ortaokullarda da ikinci dönemde yüz yüze sınavlar yapılacak. Birçok ortaokulda dün itibarıyla yüz yüze sınavlar başladı. MEB geçtiğimiz ocak ayında ilkokul 4 ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfların birinci dönem yüz yüze sınavlarının yapılmaması kararı almıştı. Yapılan sınavlar da dönem notu olarak dikkate alınmadı. İşte bundan sonraki süreçle ilgili çok önemli kararlar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın atacağı son dakika adımları...
İLKOKUL 4 VE ORTAOKULLAR İÇİN SON DAKİKA KARARI
Yalnızca isteyen velilerin sınavların dikkate alınması için başvuruda bulunmalarına izin verilmişti. Ancak birinci dönem notları yazılı sınavlar olmadan tamamlanan ilkokul 4 ve ortaokul öğrencileri için ikinci dönem yüz yüze yazılı sınav olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıya göre 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ölçme ve değerlendirme hükümlerine göre verilecek.
HER DERSTEN 2 SINAV
İlgili yönetmeliğe göre 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda her dersten bir dönemde 2 sınav yapılacak. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Sınava mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler belirlenen başka bir tarihte sınava alınacak. Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.
Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkân sağlanacak. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek. Karne notlarında sınavların yanı sıra canlı derslere katılım ve performans ödevleri de etkili olacak.
LİSE SINAVLARI ERTELENDİ
Bu arada liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar geçtiğimiz 8 Mart'tan itibaren yapılmaya başlanmıştı. 29 Mart'tan itibaren yapılması planlanan lise ikinci dönem sınavları ise ertelendi.
MEB dün akşam saatlerinde yaptığı bir son dakika açıklamasıyla lise 9, 10 ve 11'inci sınıf sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Bu kademelerde sınavlar 3 Mayıs itibarıyla yapılmaya başlanacak. Ancak 12'nci sınıfların sınav takvimi daha önce duyurulduğu şekilde devam edecek. 12'nci sınıfların katılacağı yüz yüze sınavlar 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.
Bugün 23 Mart. Pandemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitim tam 1 yılını doldurdu. Eğitim ve öğretim tam 1 yıldır ağırlıklı olarak EBA TV ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yürütülüyor.
SON DAKİKA BAKAN ZİYA SELÇUK: UZAKTAN EĞİTİM KALICI OLACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" dedi. Selçuk, şunları söyledi:
DİJİTALLEŞME HIZLANDI
Uzaktan eğitim dönemi, oluşturduğu güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdi. Bakanlığımız tarafından yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim-öğretim ortamlarının teknolojiyle bütünleştirilmesi çalışmaları için bir kaldıraç görevi gördü. Bakanlığımızın hâlihazırda var olan altyapısı, uzaktan eğitimin başlaması ile daha da güçlendirilerek öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından daha sık kullanıldı. EBA platformu dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi.
YÜZDE 77 KATILIM SAĞLANDI
Uzaktan eğitimde küçük yaş grubundaki öğrencilerimizde, gelişim düzeyinin getirdiği faktörlere bağlı olarak bazı zorluklar yaşandı. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime daha kolay adapte oldu. Süreci daha kolay yönettik. Eğitim yılı 1'inci dönemi itibarıyla; canlı ders düzenleyen öğretmen sayısı toplamı 884 bin 804 oldu. Öğrencilerin bu derslere katılım yüzdesi, ilkokul seviyesinde yüzde 66, ortaokul seviyesinde yüzde 73, lise seviyesinde yüzde 77 olarak gerçekleşti.
ÖNEMLİ İLERLEME KAYDETTİK
Erken çocukluk eğitiminde, sürece ailenin katılımı önemli. Salgın sürecinde bu noktada önemli ilerleme kaydettik. Aileler, çocuk gelişimi ve eğitiminde aktif rol aldılar ve bu konudaki bilinç düzeyi ve çocukların aileleriyle geçirdikleri nitelikli zaman önemli ölçüde arttı. Ayrıca bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk.
TÜRKİYE VE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ DÜNYAYA ÖRNEK
Ülkemiz, 184 ülkede 1.5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan dünyanın öncü ülkelerinden biri oldu.
Eğitim uygulamalarımız uluslararası düzeyde ilgi gördü. Bunlardan birisi Kovid-19 salgınının ilk günlerinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitimlerine destek olmak üzere erişime açtığımız "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasına olan ilgiydi.
Bu uygulamaya OECD'den övgü geldi. OECD tarafından yayımlanan ve Quentin Vidal tarafından hazırlanan "Turkey: Özelim Eğitimdeyim (I Am Special, I Am iİn Education)" başlıklı raporda, geliştirmiş olduğumuz uygulama tanıtıldı ve diğer ülkelere örnek gösterildi.