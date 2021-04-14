Okullar kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurdu! "15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor"

MEB'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uzaktan eğitime geçişle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre 15 Nisan Perşembe'den itibaren okullarda 8 ve 12. Sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilecek.
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor! | Video
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;
Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır. Buna göre:
• İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
• Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
• Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
• 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.
• 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, devam edilecektir.
• Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.
Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında: "8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir." ifadelerini kullanmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimde detayları paylaştı. Buna göre: 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.