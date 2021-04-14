Okullar kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurdu! "15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor"

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uzaktan eğitime geçişle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre 15 Nisan Perşembe'den itibaren okullarda 8 ve 12. Sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor! | Video



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;



Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır. Buna göre:



• İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

• 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, devam edilecektir.



• Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.



Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.