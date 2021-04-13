SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor! | Video
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Son dakika haberi: MEB'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi. MEB, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.