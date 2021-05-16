İşte 10 soruda lise sınavları! Milyonlarca öğrenci merak ediyor...

3- KATILMAYACAK ÖĞRENCİLERİN KARNE NOTLARI NASIL HESAPLANACAK?

Birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak. Karnede ikinci dönem notları yer almayacak.

4- KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Birinci dönem notları zayıf olup, karnede bu notları yükseltmek isteyen, sınıfta kalma riski olan ara sınıf öğrencileri sınavlara katılabilecek. Bu öğrencilerin dönem sonu notlarına katıldıkları sınavların tümü dahil olacak. Sınavlara girip notunu beğenmeyen öğrenciler birinci dönem notlarını tercih edemeyecek.