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Giriş Tarihi: 27.5.2021 16:39 Son Güncelleme: 27.5.2021 16:40

- İşte Üretimin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Üretim Zıt Anlamlısı - İşte Üretimin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Resmi Sitesi'ne göre; Üretim kelimesinin zıt anlamlısı Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması anlamını ifade etmektedir. İlkokul ortaokul ve lisede gördüğümüz dil bilgisi eğitiminin yanı sıra aslında günlük yaşantımızda çokça kez karşılaştığımız ve konuşma dilinde kullandığımız bu karşıt sözcükler araştırma konusu haline geliyor. " Nedir?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Üretim kelimesinin zıt anlamlısı ve tüm detaylar…

Anlamca birbirinin tam tersini ifade eden karşıt kelimeleri günlük konuşma dilinde de çokça kullanıyoruz. Üretim kelimesinin zıt anlamlısı da vatandaşlar tarafından bu kapsamda gün içerisinde araştırma konusu haline geliyor. "Üretim Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, anlamını taşıyan üretim kelimesinin zıt anlamlısı bu anlamın tam tersini taşımaktadır.

ÜRETİM KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde bu kelimenin anlamını açıklarken " Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme" ifadesini kullanmıştır. Üretim kelimesinin karşıtını ifade eden yani zıt anlamlısı "Tüketim" kelimesidir. Bu kelime ise Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması şeklinde açıklamıştır.

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Aşağı-yukarı, ileri-geri, Siyah-beyaz, uzun-kısa, var-yok, gelmek-gitmek gibi birçok sözcük grubu bunlara örnek verilebilir.

Öte yandan bilinmelidir ki her kelimenin zıt anlamlısı yoktur.

ÜRETİM ZIT ANLAMLISI

Üretim kelimesinin zıt anlamlısı

1.Tüketim

ÜRETİM NE DEMEK?

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, anlamını taşıyan bu sözcüğün zıttı tüketim yani üretim karşıtıdır.

Aynı zamanda ise istihsal, tüketim karşıtı gibi sözcüklerle de tanımlanmıştır.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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Üretim Zıt Anlamlısı - İşte Üretimin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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