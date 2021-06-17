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Giriş Tarihi: 17.6.2021 07:08 Son Güncelleme: 17.6.2021 07:09

not giriş ekranı ne zaman kapanıyor, not girişi için son tarih ne? (Veli Bilgilendirme Sistemi) VBS ne zaman kapanacak?

E Okul VBS not giriş ekranı ne zaman kapanıyor, not girişi için son tarih ne? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; dijital karne not bilgisi 18 Haziran’da aracılığı ile erişime açılıyor. Verilen bu tarih yaklaşırken her sene olduğu gibi milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi “ ne zaman kapanacak, not girişi için son tarih nedir?” sorularını gündeme taşıdı. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin not bilgisi, karne, teşekkür ve takdir belgeleri heyecanla beklenirken kişiler dilerse okullarının müdürlüklerinden basılı karnelerini de teslim alabilecek. Peki, VBS not giriş ekranı ne zaman kapanıyor? Not girişi için son tarih…

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 18 Haziran tarihinde elektronik ortamdan karnelerin erişime açılacağını duyururken gözler e-Okul VBS not bilgisi ekranına çevrildi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velilerin karnelerin yayınlanacağı tarihi iple çekerken öte yandan ne zaman kapanacak, not girişi için son tarih nedir? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılan açıklamada talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebileceği ifade edilmişti. Peki, VBS not giriş ekranı ne zaman kapanıyor? İşte tüm detaylar…

E-OKUL VELİ GİRİŞİ VE E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

DİJİTAL KARNELER İÇİN TARİH BELLİ OLDU!
Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren , takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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E Okul VBS not giriş ekranı ne zaman kapanıyor, not girişi için son tarih ne? E Okul (Veli Bilgilendirme Sistemi) VBS ne zaman kapanacak?
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