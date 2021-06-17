Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlamak istiyoruz. Maskesiz eğitim için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var" dedi. Selçuk yaptığı değerlendirmede öğrenci, öğretmen ve velilere eğitim öğretimde yeni dönemin şifrelerini de verdi.

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin SABAH'a yaptığı açıklamada, "Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.İşte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaptığı çok özel değerlendirmeler ve yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili MEB'in planları