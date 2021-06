Tıp öğrencisinden büyük başarı! Dünyanın en zor ikinci sınavında 26'ncı oldu

Burak Yıldız, her dönem ülkemizde 16 bin kişinin başvurduğu ve ortalama 4 bin kişinin yerleşebildiği TUS'ta, 74.5 puanla ilk 30'a girerek 26'ncı sıraya yerleşti. Sınava hazırlanırken en büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurgulayan Burak, sınava hazırlanma sürecini şöyle anlattı: "Ben sınava çalışmaya beşinci sınıfta başladım ve her hafta işlediğimiz derslere göre o dersin kitaplarını tekrar ettim. TUS çok zor bir sınav, kaynaklarda geçmeyen, elemeye yönelik çok fazla soru vardı, onlarla çok vakit kaybetmemeye çalıştım. Sınava hazırlanırken derslerden ve stajlardan sonra hastanenin kütüphanesinde arkadaşlarımla birlikte ders çalışıyordum. Hafta sonları bile kütüphaneye geliyorduk. Grupça çalıştığımız için birbirimizi de olumlu etkiliyorduk.

"ALANINDA SÖZ SAHİBİ BİR HEKİM OLMAK İSTİYORUM"



Staj yaptığım dönemde yakın hissettiğim hocalarım yönelmek istediğim branşları da belirledi. Mesela Nefroloji'den Prof. Dr. Süleyman Tevfik Ecder, Göğüs Hastalıklarından Levent Dalar hocalarım beni çok etkiledi. Hocalarımdan hem okulda hem de hayata yönelik birçok ders aldım, bana farklı bir yaklaşım kazandırdılar. Bu süreçte hocalarımla kolaylıkla iletişim kurabiliyordum. Bütün hocalarımız ayaklı kütüphane gibiler ve insana her an eksik olduğunu ve her zaman bir şeyler öğrenmesi gerektiğini gösteriyorlar. Onlar bile hala öğrenmeye devam ediyorlar. Benim de hedefim ülkemde kalıp alanında söz sahibi bir hekim olmak.

BİRİNCİ SINIFTAN SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURULMALI



Bu sınava hazırlanacak arkadaşlarıma birinci sınıftayken temel bir altyapı oluşturacak şekilde çalışmalarını öneriyorum. Derslerini çok boşlamadan ama çok da kendilerini zorlamadan ilerlemeliler. TUS'a çalışmak için çok da erken başlamaya gerek yok, beşinci sınıftan sonra başlamak yeterli, iki sene yeterince uzun. Bu süre bile insanı çok yıpratıyor, daha erken başlamak daha erken yıpratır. Sınavdan kendilerini çekmek zorunda kalabilirler.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA TUS'TA BİRİNCİ

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Burak'ın başarısının sırrını izole olarak çalışmak olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Vakıf yükseköğretim kurumları içerisinde TUS'ta başarı sıralamasında birinci üniversiteyiz. Sağlık bilimleri anlamında deneyimli, güçlü ve güvenilir bir kurumda olmak tıp eğitimi için çok önemli. O yüzden mezunlarımızın da gerek akademik gerek mesleki yetkinlikleri son derece iyi oluyor. Öğrencilerimiz daha çok Florence Nightingale Hastaneleri için bizi tercih ediyor.

Üniversitemizde her üç öğrenciye; bir öğretim üyesi, bir profesör ve bir doçent düşüyor. Öğrencilerin sürekli öğretim üyeleriyle iç içe olması, her sorularının cevabını alması ve sınıfların butik olması eğitimin kalitesini artırıyor. Ayrıca öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren sosyal sorumluluk projeleri de yapıyor. Sadece kendi alanlarında mesleki yetkinlikleriyle değil toplum sorunlarına duyarlı, başarılı çözümler üreten bir gençlik geliyor. Gençlerimiz toplum soranlarına duyarlı yetişiyor.