LGS'ye giren öğrenciler bu yıl avantajlı





Geçen yıl her bir yüzdelik dilime düşen öğrenci sayısı 14 bin 723 iken bu sayı bu yıl 10 bin 385 oldu. Yani bu yıl öğrencilerin LGS puanı ile öğrenci alan okullara yerleşme şansı daha yüksek olacak. Geçen yıl yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan bir okula bu yıl yüzde 6, yüzde 10'luk dilimden öğrenci alan bir okula yüzde 12, yüzde 20'lik dilimden öğrenci alan bir okula ise yüzde 24'lik dilimde olan bir öğrenciyi kolayca yerleşebilir. Lise tercihleri bu yıl da yerel, merkezi ve pansiyonlu olmak üzere 3 grup halinde yapılacak. İşte lise tercihleriyle ilgili tüm detaylar: