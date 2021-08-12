YKS’ye giren öğrenciler dikkat! 10 soruda ek yerleştirme





Kararı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ardından Yükseköğretim Kurumu (YÖK) baraj altında kalan adayların nasıl tercih yapacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 170-180 arasında puan alan adaylar ile 140-150 arasında puan alan adaylar için ikinci bir ek yerleştirme dönemi olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte önlisanslar da dahil olmak üzere yaklaşık 350 bin aday daha bu yıl tercih yapabilecek. Ancak sürecin nasıl işleyeceğine, tercihlerin nasıl yapılacağına dair hâlâ kafa karıştıran bazı noktalar var. İşte 10 soruda tercih ve ek yerleştirme işlemleri: