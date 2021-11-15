2’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 2’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosuna hâkim olan öğrenciler matematiksel işlemleri daha rahat çözebilmektedirler. Fakat öğrencilerin, matematiksel işlemlerin temeli olan çarpım tablosunu ezberlemekte zorlandıkları da bilinmektedir. Bu yazımızda oldukça merak edilen 2'ler çarpım tablosu ezberleme ve 2'ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları ile ilgili bulabilirsin

2'ler Çarpım Tablosu

M.Ö 305 yılında Çin'de ortaya çıktığı düşünülen çarpım tablosu matematiksel işlemlerin en temel unsurlarından biridir. İşlemlerin kolay bir şekilde vakit kaybedilmeden çözülebilmesi için çarpım tablosunu biliyor olmak çok önemlidir. Bu nedenle birçok öğrenci çarpım tablosunu ezberlemeyi isterken paniğe kapılabilmektedir. Fakat çarpım tablosu belirli ve düzenli süreler ayırılarak çeşitli alıştırmalarla çalışmalar pekiştirildiğinde kolaylıkla öğrenilecek bir konudur. Özellikle çarpım tablosunun 2'ler bölümü oldukça kolaydır ve rahatça öğrenimi pekiştirilebilmektedir.

Çarpım tablosu, rakamların 1'den 10'a kadar olan rakamlarla sırasıyla çarpılmasıdır. Çarpıldığı sayı bize o sayının kaç katı olduğunu gösterir. Yani 2'ler çarpım tablosunda 2×2 = 4 işleminde 2'nin 2 katı 4 sonucu alınmıştır. Bu bir diğer şekilde 2 tane 2 var gibi de düşünülebilmektedir. 2×3 = 6 işleminde de 2'nin 3 katı 6'dır sonucu alınmaktadır. Fakat bu hesaplamalar oldukça uzun zaman alır ve özellikle 3, 4 ya da daha yüksek basamaklı sayılarla yapılan işlemlerde vakit kaybını oldukça artırır. Bu nedenle çarpım tablosunu ezberleyerek yüksek sayılı basamaklarla işlem yaparken de bu bilgiyi kullanmak soruların çok hızlı bir şekilde çözülebilmesine olanak tanır.

Çarpım tablosunu ezberlerken her öğrencinin yöntemi farklı olabilir. Bazıları direkt aşağıdaki tabloda olduğu gibi ilgili sayıyla ilgili bilgileri okuyarak ezberlemeyi tercih eder. Bazı öğrenciler de tablodaki çarpma işlemlerinin sonuçlarına bakmadan sonuçları kendileri tahmin etmeye çalışarak akıllarına yazmaya çalışabilir. Konuyla ilgili birçok alıştırma çözerek de konunun pekiştirilmesi oldukça iyi bir şekilde sağlanabilir.

2×1 = 2

2×2 = 4

2×3 = 6

2×4 = 8

2×5 = 10

2×6 = 12

2×7 = 14

2×8 = 16

2×9 = 18

2×10 = 20

Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi