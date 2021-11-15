3’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 3’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosu eğitim hayatı boyunca öğrencilerin matematik işlemlerini kolayca yapabilmesi açısından çok önemlidir. Çarpım tablosunu iyi bir şekilde pekiştirerek öğrenmenin sonucunda matematiğin eğitim hayatı boyunca devam eden tüm işlemleri ile birlikte günlük hayattaki tüm hesaplamalar daha rahat biçimde yapılır. Bu nedenle bu yazımızda çarpım tablosunun bölümlerinden 3'ler çarpım tablosu ezberleme ve 3'ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları hakkındaki bilgileri okuyabilirsiniz.

3'ler Çarpım Tablosu

Çarpım tablosunun M.Ö 305 yılında Çin'de ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tarihi oldukça eski bir döneme tekabül eden çarpım tablosu, matematik işlemlerinin temel taşıdır. Tüm işlemlerin kolayca çözülebilmesi için çarpım tablosuna hâkimiyet oldukça önemlidir. Bu nedenle de öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alır.

Çarpım tablosu 1'den 10'a kadar olan rakamların her birinin 1'den 10'a kadar olan rakamlarla sırasıyla çarpılmasının tabloya dökülmüş halidir. 3'ler çarpım tablosu, 3 sayısının 1'den 10'a kadar olan katlarının çarpımını gösterir. Bu tablonun ilk elemanları olan 3×1'in sonucu yine 1'dir. Çünkü 1 ile çarpılan tüm rakamların sonucu kendisi olur. 3×2 = 6 örneğinde ise 2'nin 2 katının 6 olduğu görülmektedir. Tablodaki mantık bu şekilde kurulmuştur. Burada 2 tane 3 olduğu da söylenebilir. Fakat bu şekilde bir mantıkla hesaplamalar yapıldığında bu durum, vakit kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle de çarpım tablosunu ezberleyerek işlem hesaplarını o şekilde yapmak önemlidir.

Aşağıdaki 3'ler çarpım tablosu örneği, düzenli tekrarlarla çarpıldığında kolaylıkla öğrenilebilecektir. Bazı öğrenciler çarpım tablosunun her işlemini tek tek yazarak ezberlemeyi tercih edebilir. Bazıları ise sonuçları gizleyerek kendileri sonuçlara ulaşma yöntemiyle tabloyu öğrenmeyi tercih edebilir. Tüm bu yöntemler çarpım tablosunun kolaylıkla öğrenilmesi ve matematik işlemlerinin daha rahat bir şekilde çözülebilmesine olanak tanır.

3×1 = 3

3×2 = 6

3×3 = 9

3×4 = 12

3×5 = 15

3×6 = 18

3×7 = 21

3×8 = 24

3×9 = 27

3×10 = 30

Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi