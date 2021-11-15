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Haberler Eğitim Haberleri 4’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 4’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:01 Son Güncelleme: 15.11.2021 09:01

4’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 4’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

4’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 4’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosu matematik hesaplarının temelini oluşturur. Bu açıdan öğrenilmesi ve ezberlenmesi büyük önem taşır. Özellikle öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yaptıkları matematik hesaplamaları, çarpım tablosunu ezbere bildiklerinde oldukça kolay bir hale gelir. Bu nedenle de öğrenciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri çarpım tablosunu nasıl ezberleyebilecekleridir. Çünkü birçok öğrencinin ezberlerken zorlandığı bir konudur. Matematik hesaplarını yapmayı kolaylaştıran çarpım tablosu bölümlerinden 4’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları - 4’ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir? Yazımızın devamında…

Tüm matematik hesaplarının temeli olan çarpım tablosunu öğrenmek hem eğitim alanında hem de günlük yaşamda çok önemlidir. Çünkü tüm hesapları yapabilmeyi kolaylaştırır. Bu nedenle birçok insan, özellikle de öğrenciler tarafından ezberleme yöntemleri merak edilir. Aşağıdaki yazıda 4'ler çarpım tablosu ezberleme, 4'ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları ile ilgili bilgileri okuyabilirsiniz.

4'ler Çarpım Tablosu

Çarpım tablosunun tarihi milattan öncesine kadar dayanmaktadır. M.Ö 305 yılında Çin'de ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu açıdan matematik hesaplarının temelini oluşturmuştur. Tüm hesaplamaların özünde çarpım tablosundaki bilgiler vardır. Bundan dolayı günlük hesaplamalar ve okuldaki matematik işlemleri için önem teşkil etmektedir.

4'ler çarpım tablosu 4 sayısının 10'a kadar olan katlarını göstermektedir. Sırasıyla 1 hariç her rakam 4'ün katıdır. 1 ile çarpılan her sayı kendisini verdiği için çarpım tablosunda 1 ile çarpılan her sayının sonucu zaten kendisidir. Fakat diğer rakamlar 4'ler çarpım tablosunda 4'ün katlarını göstermektedir. 4×2 = 8 işleminde 4'ün 2 katı belirtilmektedir. Bir diğer şekliyle burada 2 tane 4 olduğu da söylenebilir. Aynı zamanda 1'den ona kadar her sonucun üzerine 4 sayılmasıyla diğer katlar da bulunmaktadır. Bu, çarpım tablosunun mantığıdır fakat soruları çözmek için bu şekilde hesaplamalar yapmak vakit kaybına neden olur. Bu nedenle tüm rakamları ve katlarını gösteren çarpım tablosunu ezberlemek büyük önem taşır. Çarpım tablosu tamamen öğrenildiğinde bu hesaplamalara gerek olmadan 2 ya da daha fazla basamaklı sayılarla oluşturulmuş soruları çözmek de oldukça kolaydır.

4'ler çarpım tablosunu ezberlemek için aşağıda belirtilen tablodaki her bölüm ayrı ayrı olacak şekilde yazarak, ya da sonuç kapatılacak şekilde tahmin edilmeye çalışarak ezberlenebilir. Bazı öğrenciler tüm tabloyu okuyup ezberlemeyi tercih ederken bazıları da ayrı ayrı her bir katı ve sonucunu yazarak ya da sonucu tahin etmeye çalışarak ezberleyebilmektedir.

  • 4×1 = 4
  • 4× 2 = 8
  • 4×3 = 12
  • 4×4 = 16
  • 4×5 = 20
  • 4×6 = 24
  • 4×7 = 28
  • 4×8 = 32
  • 4×9 = 36
  • 4×10 = 40
Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

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