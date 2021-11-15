5’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 5’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Matematik ve onunla ilgili konular genellikle öğrencilerin gözünü korkutmaktadır. Fakat matematiğin en önemli unsurlarından olan çarpım tablosu iyi bir şekilde öğrenildiğinde matematik işlemlerini çözmekte daha rahat olabilmektedir. Bu nedenle çarpım tablosu konuları oldukça merak edilir. Biz de bu yazımızda sizler için 5'ler çarpım tablosu ezberleme ve 5'ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları hakkında bilgileri sizler için derledik.

5'ler Çarpım Tablosu

Çarpım tablosunun M.Ö 305 yılında Çin'de ortaya çıkmış olduğu düşünülmektedir. Bazı kaynaklarda Pisagor tarafından oluşturulduğu söylense de bu bilginin kesin bir bilgi olduğuna dair kanıt yoktur. Yine de oldukça eskilere dayanan bu tablonun Matematik hesaplama işlemlerinin temeli olduğu söylenebilir. Matematikteki hesaplamalar bu tabloya dayanmaktadır. En temel matematik hesaplamalarından oluşan ve yüksek basamaklı hesaplamalarında temelini oluşturan bu tabloyu iyi bir şekilde öğrenmek hem günlük hayatta hem de eğitim hayatında çok önemlidir.

Çarpım tablosunun 5'ler bölümü de diğer bölümlerde olduğu gibi 5 sayısının 10'a kadar olan katlarından meydana gelir. Yani 5×2 = 10 işleminde 10 sayısı 5'in 2 katıdır. Bir diğer şekilde burada 2 tane 5 olduğu da söylenebilir. Bu, çarpım tablosunun mantığını bize gösterir. 10'a kadar bu şekilde devam etmekte olan işlemler tabloda da böyle gösterilir. Tabloda yer almayan 10'dan sonrası için de bir referans oluşturur. Fakat bu mantığı bilmemize rağmen her işlemde böyle hesaplama yapmak zaman kaybettirici olabilir. O nedenle tablo üzerindeki tüm sayıları pekiştirerek öğrenmek çok önemlidir. Bu şekilde, her işlemde zaten sayının katları bilineceği için soru çözümleri çok kolay bir biçimde gerçekleşecektir.

Bazı öğrenciler aşağıdaki 5'ler çarpım tablosunu sırasıyla ezberlemeyi tercih ederken bazı öğrenciler için de tablo üzerinde karışık bir biçimde çalışıp pekiştirme yöntemi çok işe yarayabilmektedir. Karışık bir biçimde 5'in katı olan rakamlar bulunmaya çalışıldığında bu durum kolayca öğrenmek açısından oldukça yararlı olabilir.

5×1 = 5

5×2 = 10

5×3 = 15

5×2 = 20

5×5 = 25

5×6 = 30

5×7 = 35

5×8 = 40

5×9 = 45

5×10 = 50

Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi