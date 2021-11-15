6’lar Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 6’lar Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosu matematiğin en önemli konularından biri olması açısından özellikle öğrenciler tarafından oldukça merak edilir. Genellikle çarpım tablosunu ezberlemenin zorluklarından bahsedilir. Fakat matematiğin temel yapı taşlarından olması bakımından doğru bir şekilde öğrenmenin oldukça gerekli olduğu bir konudur. Bu nedenle yazımızda 6'lar çarpım tablosu ezberleme yöntemleri ve 6'lar çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları hakkındaki bilgileri sizin için derledik. 6'lar çarpım tablosunu görmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

6'lar Çarpım Tablosu

Çarpım tablosunun tarihinin M.Ö. 300'lü yıllara dayandığı düşünülmektedir. Bazı kaynaklar Pisagor tarafından oluşturulduğunu söylese de bu konu hakkında kesin bilgilere ulaşılamamıştır. Fakat tarihinin çok eskilere dayanması açısından ve uyguladığı metot ile matematik hesaplamalarının temelini oluşturduğu söylenebilir. Bu açıdan matematik hesaplamalarını yapabilmek için çarpım tablosu kesinlikle öğrenilmesi gereken bir konudur.

6'lar çarpım tablosu diğerlerinde de olduğu gibi 6 ve 6'nın 10'a kadar olan katlarını içermektedir. Örneğin; 6×2= 12 ile alınan sonuç 6'nın 2 katının sonucudur. 6 ile 2'nin çarpılması ile elde edilmiştir. Burada 2 tane 6 olduğu da söylenebilir. Bu katlar bu biçimde 10'a kadar çarpım tablosunda devam eder. 10'dan sonrası ile aynı mantıkla devam etmektedir. Çarpım tablosu 10'lu sayılardan sonrasına da referans olmaktadır. Bu nedenle çarpım tablosunu biliyor olmak yalnızca 2 basamaklı sayılarla yapılan işlemlerde değil tüm işlemlerde kolaylık sağlamaktadır. Her işlemde belirli sayının katlarını ekleyecek biçimde hesap yapmak oldukça zor olacağından çarpım tablosuna ihtiyaç duyarız.

Rakamların katlarını bir arada görmemize olanak tanıyan çarpım tablosunu inceleyerek ve bu alıştırmalar üzerinde çalışarak tabloyu öğrenmek mümkündür. Bazı öğrenciler çarpım tablosunu sırasıyla okuyarak ezberlemeyi tercih ederken bazı öğrenciler de karışık şekilde alıştırmalar yaparak öğrenebilmektedir. İlgili sayının katlarının her birinin sonucu kapalı olacak bir şekilde tahmin edilmesi de öğrenimi pekiştirmesi açısından tercih edilen yöntemler arasındadır. Bazı öğrenciler de her bir kattaki rakamları ve sonuçları yazarak öğrenmeyi tercih eder.

6×1= 6

6×2= 12

6×3= 18

6×4= 24

6×5= 30

6×6= 36

6×7= 42

6×8= 48

6×9= 54

6×10= 60

Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi