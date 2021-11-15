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Haberler Eğitim Haberleri 7’ler Çarpım Tablosu Ezberleme alıştırmaları - 7’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:11 Son Güncelleme: 15.11.2021 09:11

7’ler Çarpım Tablosu Ezberleme alıştırmaları - 7’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

7’ler Çarpım Tablosu Ezberleme alıştırmaları - 7’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Eğitim hayatları boyunca öğrenciler için en çok zorlanılan derslerden biri matematiktir. Matematiğin en önemli konularından biri olan çarpım tablosu ise zaman zaman kafa karıştırıcı olabilmekte, öğrenciler nasıl öğreneceklerini çoğu zaman bilememektedir. Fakat matematiğin temel yapı taşı da diyebileceğimiz bu konuyu öğrenmek hem günlük hayattaki hesaplamalar hem de bu dersin işlemleri için oldukça önemlidir. Bu açıdan öğrenciler tarafından en çok merak edilen ve öğrenme yöntemleri en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Oldukça merak edilen 7’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları - 7’ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir? Konuları yazımızın devamında…

Çarpım tablosu, henüz ilkokulda öğrencilerin karşısına çıkan bir konudur ve öğrenmek çoğunlukla zaman alabilmektedir. Fakat eğitim hayatının devamındaki matematik dersleri açısından öğrenilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de öğrenciler tarafından en çok merak edilen konulardan olan çarpım tablosunun bölümlerinden 7'ler çarpım tablosu ezberleme yöntemleri, 7'ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları ile ilgili bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

7'ler Çarpım Tablosu

Çarpım tablosunun tarihinin M.Ö 305 yılına kadar uzanabildiği belirtilmektedir. Bazı kaynaklarda Pisagor tarafından ortaya konulduğu söylense de kesin olarak bilinmemektedir. Günlük hayatımızda yaptığımız tüm hesapların kaynağı olmasının yanı sıra matematik dersinin de temel yapı taşı olduğu söylenebilir. Bu nedenle oldukça önemli konular arasında yer almaktadır. Öğrenciler tarafından en çok araştırılan meselelerden biridir. Eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerin çarpım tablosunu ezberlemekte zorlandıkları bilinmektedir. Fakat iyi bir çalışma yöntemiyle bilgiler pekiştirilirse rahatlıkla ezberlenmesi mümkün olan bir konudur.

7'ler, öğrenirken en çok zorlanılan çarpım tablosu konularından biridir. Fakat konuyla ilgili gerekli alıştırmalar yapıldığında kolaylıkla öğrenilebilmesi mümkündür. Çarpım tablosundaki konular, ilgili rakamın 10'a kadar olan katlarından oluşmaktadır. Örnek verecek olursak, 7'nin katları şu şekilde bir mantıkla oluşturulmuştur: 7×2=14'de sonuç bize 7'nin 2 katını vermektedir. 7×3= 21'de sonuç bize 7'nin 3 katını vermektedir. Bu, çarpma işlemidir. 7'nin 10'a kadar olan katları örneklerdeki şekilde devam eder. 10'dan sonra da aynı mantık işlemektedir ve çarpım tablosunu öğrenmek tüm işlemlerde bu şekilde kolaylık sağlamaktadır. Bu örnekler, 7 tane 1 ya da 7 tane iki olduğu yönünde de açıklanabilir. Bu da toplama işleminde kolaylık sağlamaktadır. Çarpma işlemindeki 7'ler bölümünü pekiştirecek alıştırmalar yapıldığında zamanla pekişip hiçbir işlem yapılmadan da cevap verilebilecek duruma gelir. Aşağıdaki 7'ler örnekler, bu yöntemle karışık şekilde çalışılıp pekiştirildiğinde kolaylıkla ezberlenebilir.

  • 7×1 = 7
  • 7×2 = 14
  • 7×3 = 21
  • 7×4 = 28
  • 7×5 = 35
  • 7×6 = 42
  • 7×7 = 49
  • 7×8 = 56
  • 7×9 = 63
  • 7×10 = 7
Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

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7’ler Çarpım Tablosu Ezberleme alıştırmaları - 7’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?
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