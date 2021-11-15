8’ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 8’ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosunu öğrenmek büyük önem taşımaktadır. Matematiğin temel konusu olan bu konuyu öğrenebilmek öğrenciler için çok önemlidir. Fakat birçok öğrenci bu konuyu gözünde büyütebilmekte ve konuda zorlanabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek adına 8'ler çarpım tablosunu bulabileceğiniz yazıyı hazırladık 8'ler çarpım tablosu ezberleme yöntemleri ve 8'ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları yazımızda…

8'ler Çarpım Tablosu

Çarpım tablosunun M.Ö 305 yılında Çin'de ortaya çıktığı söylenmektedir. Bazı kaynaklar Pisagor tarafından oluşturulduğunu söylese de bu konu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Rakamlar ve onların katlarının hesaplanması açısından matematik işlemlerinin temeli görevindeki çarpım tablosu, Matematik dersindeki ilk konulardan biridir. Henüz eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerin ilk öğrenmesi gereken konulardan olması sebebiyle oldukça önem taşır. Fakat öğrenciler tarafından çarpım tablosunun çok fazla rakam içerdiği ve bu nedenle kafa karıştırıcı olduğu düşünülmektedir. Fakat yeterli miktarda çalışma ve alıştırma yaparak çarpım tablosu kolaylıkla öğrenilebilecek bir konudur.

Çarpım tablosunda rakamlar arttıkça öğrencilerin zorlanma oranı da o derece artmaktadır. 8'ler de en çok zorlanılan konulardan biridir. Fakat pekiştirici alıştırmalar yapıldığında oldukça rahat öğrenilebilecek bir konudur. Çarpım tablosu rakamların 1'den 10'a kadar olan katlarıdır. Örneğin, 8×2= 16, 8×3= 24 gibi… Bu örneklerde 8'in 2 katının 16, 8'in 3 katının 24 olduğunu görmekteyiz. Bu örnekler 10'a kadar bu şekilde devam eder ve 10'dan sonraki işlemler için de bir referans oluşturur. Aynı zamanda 8'in 2 katı demek, 2 tane 8 olduğu anlamına gelmektedir. 8'in 3 katı ise 3 tane 8 olduğu anlamına gelir. Çarpım tablosu çarpma işlemi ile oluşturulmuş olsa da toplama işlemleri için de önemlidir. Aşağıdaki 8'ler çarpım tablosu çalışıldığında ve üzerinde karışık alıştırmalar yapıldığında konu pekişecek ve bu da dört işlemde zorlanılmamasına yol açacaktır.

8×1 = 8

8×2 = 16

8×3 = 24

8×4 = 32

8×5 = 40

8×6 = 48

8×7 = 56

8×8 = 64

8×9 = 72

8×10 = 80

Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi